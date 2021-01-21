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В МВД сообщили о снижении числа убийств в Москве за последние пять лет

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За прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%. Об этом сообщил в четверг, 21 января, начальник столичного главка МВД России Олег Баранов в рамках расширенной коллегии главка по итогам 2020 года.

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«За прошедшие пять лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации таких основных видов преступлений, как убийства (на 37%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 32%), изнасилования (на 27%), кражи (на 33%)», — приводит «РИА Новости» его слова.

Он также отметил, что квартирных краж за пять лет стало меньше на 77%, угонов автомобилей на 78%. Кроме того, число разбойных нападений сократилось на 67%, а грабежей — на 66%.

Ранее в этот же день стало известно, что московские правоохранители предотвратили более 60 террористических преступлений за 2020 год.

В ноябре в МВД сообщили, что число преступлений с использованием мобильной связи в России в 2020 году выросло более чем на 90%, пишет «Газета.ру».

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