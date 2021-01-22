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В России пройдет конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» при поддержке «Россия — страна возможностей» проведет конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Об этом сообщил газете «Ведомости» источник, близкий к организации, и подтвердил собеседник, знакомый с планами организаторов, в пятницу, 22 января.

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300 человек стали финалистами конкурса «Лидеры России»

В конкурсе запланировано участие 25 тыс. человек, до финала дойдут 300, а победителей будет около 70, следует из презентации, с которой ознакомилось издание. Участники должны быть от 18 лет, иметь среднее образование и один реализованный проект.

Один из собеседников газеты отметил, что победителям конкурса предложат работу в пресс-службах региональных администраций и федерального правительства, а также в структурах «Диалога», который предоставит половину вакансий. Он добавил, что в администрации президента конкурс курирует первый замруководителя АП Сергей Кириенко, в правительстве — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

12 января Кириенко презентовал другой кадровый конкурс «России — страны возможностей», предназначенный для политологов и политтехнологов. Его победителей могут задействовать при организации выборов 2021 года.

«Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года по указу президента России Владимира Путина. Ее учредителем выступает управделами президента. Гендиректором стал куратор проекта «Лидеры России» и глава Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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