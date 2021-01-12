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Кириенко объявил о начале всероссийского конкурса политологов

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Начался всероссийский конкурс политологов, нацеленный на поиск и отбор перспективных молодых специалистов. Об этом во вторник, 12 января, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

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Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 18 лет, имеющие опыт в сфере политической экспертизы или политического менеджмента.

Победители конкурса смогут пройти обучение по спецпрограмме. Их наставниками будут лучшие российские эксперты-политтехнологи, главы крупнейших политтехнологических компаний, известные политологи, ученые и эксперты.

«Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты», — сказал Кириенко.

Он уточнил, что мир «стремительно меняется», появляется запрос на новых специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. По мнению Кириенко, специалисты такого рода «невероятно востребованы».

«Нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать, описывать события. Нужны социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты, которых достаточное количество. Востребованность таких специалистов только растет», — подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что отбор профессиональных специалистов «должен быть максимально открытым, прозрачным, потому что это еще и единая система социальных лифтов, которые работают у нас в стране».

1 января Кириенко поздравил участников конкурса «Большая перемена», проекта платформы «Россия — страна возможностей», с Новым годом и пожелал им осуществления всех желаний.

Он выразил признательность участникам конкурса за поздравления и помощь ветеранам Великой Отечественной войны и за то, что в рамках акции «Мы вместе» они поддерживали тех, кто нуждался сегодня в помощи — детям в социальных учреждениях, ветеранам, врачам.

Кириенко напомнил, что стартовал проект «Дед Мороз в каждый дом», в рамках которого добровольцы и волонтеры поздравят детей в социальных учреждениях, соседей, знакомых и друзей.

Конкурс «Большая перемена» позволяет школьникам от 14 до 17 лет раскрыть сильные стороны и попробовать себя в различных сферах. Победителями стали 600 учеников, которых наградили на финале в лагере «Артек».

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