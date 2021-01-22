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В Британии нашли почти тонну кокаина в партии бананов из Колумбии

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Британские пограничники перехватили партию кокаина весом 946 кг, наркотики находились в контейнере с грузом бананов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает BBC News.

Судно с контейнером на борту пришвартовалось в порту Саутгемптона. Местом назначения груза из Колумбии был указан бельгийский город Антверпен.

Дополнительные детали, а также информация о задержанных не приводятся.

В июле 2018 года британские пограничники задержали у берегов страны яхту, на борту которой находилось 1,6 т кокаина. По подозрению в попытке переправки наркотиков были арестованы граждане Нидерландов.

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