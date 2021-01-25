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Рекрутеры рассказали об ожиданиях молодых специалистов при поиске работы

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При отклике на вакансию 65% молодых соискателей в первую очередь обращают внимание на размер предлагаемой заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays Response совместно с FutureToday, поступившие в «Известия» в понедельник, 25 января.

Исследование приурочено ко Дню студента. Компании хотели узнать, как выглядит идеальный путь поиска работы глазами начинающих специалистов и какие программы стажировок сегодня пользуются наибольшей популярностью у представителей поколения Z. Своим мнением поделились 203 соискателя в возрасте от 18 до 24 лет.

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Для 42% будет важен график работы. Еще 41% оценивает возможность карьерного роста. 35% анализируют ценностное предложение работодателя — Employee Value Proposition — комплекс преимуществ работы в конкретном месте.

Специалисты также выяснили, что 91% респондентов ищет работу на специализированных порталах и агрегаторах. В основном это hh.ru, superjob и rabota.ru.

Больше половины, 52%, используют сайты и агрегаторы для студентов и выпускников — FutureToday, Changellenge. Еще 42% используют для поиска работы социальные сети, 38% исследуют сайты организаций и их карьерные страницы, а 34% просят помощи у друзей и знакомых. 32% респондентов рассылают резюме напрямую потенциальным работодателям, а 29% ищут стажировки.

Чаще всего смотрят вакансии с мобильного телефона 86% молодежи, с компьютера или ноутбука — 58%, с планшета — 6%.

80% опрошенных ждут от первого места работы расширения навыков и знаний, 70% хотят обучиться основам профессии, 53% — расширить свой кругозор.

При этом 42% ожидают, что на первой работе им предложат карьерный рост. 31% соглашается на первую работу из-за хорошей строки в резюме, и еще 31% считает, что она станет трамплином для поиска более престижного места.

Руководитель направления Hays Response Дарья Ефремова отмечает, что 56% молодых специалистов при поиске работы предпочитают ознакомиться с компанией, изучают доступную информацию о продукте и услугах, которые предоставляет потенциальный работодатель.

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«При этом 62% опрошенных молодых людей изучают всю информацию еще до того, как отправить отклик на интересующую вакансию», — отмечает Ефремова.

52% опрошенных интересуются отзывами бывших сотрудников в интернете, а 37% примеряют на себя корпоративные ценности организации, в которой собираются трудиться.

Правильная адаптация новых сотрудников является залогом эффективной работы и мотивации. Принимая предложение о работе и готовясь к выходу в новую компанию, 92% молодежи ждут, что в первый же день их познакомят с командой. 87% рассчитывают на экскурсию по офису. 77% ждут прописанные задачи для сотрудника на период испытательного срока.

Отмечается, что 51% представителей поколения Z оценивает свое последнее собеседование негативно. 24% указывают, что дальнейшие этапы собеседования были им непонятны, а 19% отметили плохую организацию встречи.

67% представителей молодого поколения готовы отказаться от вакансии, если сотрудники потенциального работодателя произведут на них негативное впечатление.

Устное предложение о работе готовы ждать в течение недели 35% опрошенных, 31% — в течение 2–3 дней.

«Надо отметить, что молодые специалисты еще не набрались смелости отказываться от вакансий, поэтому 78% из них никогда не отказывались от предложения работы», — говорится в сообщении.

Лишь 16% однажды отказывали потенциальному работодателю, 5% делали это несколько раз, и 1% был почти готов отказаться, но передумал.

В то же время молодежь поколения Z готова отказаться от предложения по работе, если к этому подтолкнут обстоятельства. 67% респондентов сделают это, если сотрудники потенциального работодателя произведут на них негативное впечатление. 48% — если реальный функционал не совпадет с описанием вакансии, а 36% — если корпоративная культура не будет соответствовать их ожиданиям. Еще 36% оттолкнут манера проведения интервью, неуважительное отношение и непрофессионализм того, кто проводит собеседование.

Стоит отметить, что 39% опрошенных молодых специалистов утверждают, что их ожидания от первой работы оправдались. Противоположное мнение высказывают 27%. У 34% еще не было опыта первой работы.

12% говорят, что увольнялись из-за неправильно выстроенного процесса, 3% делали это несколько раз, и 4% почти решались на уход с работы.

Эксперты группы Hays plc по поиску и подбору квалифицированного персонала по всему миру лидируют на рынке Великобритании, континентальной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. В России Hays работает с 2009 года и имеет два офиса — в Москве и Санкт-Петербурге. Компания специализируется на решениях в области управления персоналом.

Hays Response отвечает за поиск и подбор стажеров без опыта, а также специалистов с опытом до 1,5 года на постоянные и временные проекты.

Ранее, 13 января, завкафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова рассказала, что среди работодателей стало популярным нанимать студентов без опыта работы из-за перехода молодых людей на дистанционный формат обучения. По ее словам, у студентов появилось больше свободного времени, которое они могут уделять работе.

По данным аналитиков, самыми востребованными среди студентов становятся строительная, производственная сфера, а также сферы продаж и транспорта.

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