Почти 50 км дорог отремонтировали в одном из районов Самарской области

В Красноармейском районе Самарской области за два года капитально отремонтировали почти 50 км дорог. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба региональной администрации.

В 2019–2020 годах дорожники обновили 26,2 км трассы Самара–Волгоград–Красноармейское–Пестравка. Эта дорога соединяет южные районы региона с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного потока в сторону Саратовской области, пишет НИА «Самара».

В рамках проекта рабочие расширили проезжую часть, усилили конструкцию дорожной одежды, отремонтировали водопропускные трубы, установили ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, остановки, обустроили тротуары и пешеходные дорожки. Кроме того, на дороге появились переходно-скоростные полосы для безопасного выезда с примыкающих трасс.

На дороге Каменный Брод – Чапаевский – Воздвиженка – Самара – Волгоград привели в порядок участок протяженностью 22,7 км. Ремонт прошел в 2020 году. Здесь проезжую часть также расширили, уложили новое покрытие, отремонтировали и заменили водопропускные трубы. В трех населенных пунктах были созданы тротуары и обустроено освещение. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию изначально планировалось в 2021-м, однако ремонт удалось завершить раньше срока, объект сдали в 2020-м.

Как отмечает губернатор Дмитрий Азаров, настрой минтранспорта позволил региону оказаться в списке лидеров РФ по исполнению работ. «Такая репутация зарабатывается очень тяжело, но когда ты ее заработал, то у тебя появляется гораздо больше возможностей для привлечения средств», — подчеркнул глава Самарской области.

Ранее в январе стало известно, что в Кировском районе Самары планируется построить новую дорогу по 5-й линии на 19-м км Московского шоссе. Соответствующая информация следует из программы по стимулированию жилищного строительства, которую власти решили продлить. Сейчас проект постановления находится на согласовании.