Цена бутылки виски Macallan на торгах может побить рекорд в $1,6 млн

Бутылку одного из самых редких односолодовых виски 60-летней выдержки Macallan выставил на онлайн-аукцион шотландский торговый дом Whisky Auctioneer. Об этом 22 января сообщает Би-би-си.

Всего в настоящее время в мире насчитывается 14 бутылок Macallan 1926 Fine and Rare 60 Year Old. Ранее установленный рекорд в $1,2 млн также принадлежит этой марке.

Бутылку на аукцион представит крупнейшая частная коллекция виски в мире, стоимость может превысить £1,2 млн ($1,6 млн). «Идеальную коллекцию» на протяжении десятилетий собирал бывший американский магнат Ричард Гудинг, умерший в 2014 году.

Первая часть коллекции в 1,2 тыс. бутылок была продана на онлайн-аукционе в прошлом году. Остальные 1,9 тыс. лотов должны были поступить в продажу в апреле прошлого года, но продавец Whisky Auctioneer из Перта отменил аукцион после того, как на него произошла кибератака.

Основатель Whisky Auctioneer Иэн МакКлун предположил, что вторая часть коллекции будет продана за несколько миллионов фунтов стерлингов. Аукцион продлится с 12 по 22 февраля.

Ранее в январе на торгах Sotheby’s был продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон Бонапарт в ссылке на острове Святой Елены. Покупатель отдал его за $112 тыс.