На торгах Sotheby’s продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон

Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон Бонапарт в ссылке на острове Святой Елены, продан на торгах Sotheby’s за $112 тыс. Об этом сообщил аукционный дом в четверг, 14 января.

Ключ длиной 13 см продан вместе с конвертом с надписью: «Ключ от комнаты в Лонгвуде, в которой умер Наполеон, и который я лично вынул из замка. Ч.Р. Фокс, Святая Елена, 6 сентября, 1822 год».

Чарльз Ричард Фокс был британским военным. Он привез ключ с острова в Шотландию, после чего подарил своей матери — поклоннице низвергнутого императора Франции. Недавно в одном из домов Шотландии ключ и записка были обнаружены в чемодане.

По предварительной оценке, стоимость ключа составляла $4,1-6,8 тыс. Таким образом реликвию продали почти в 16 раз дороже, пишет «РИА Новости».

13 декабря сообщалось, что одно из первых изданий книги о юном волшебнике Гарри Поттере было продано на онлайн-аукционе за £68 тыс. (около $90 тыс.).