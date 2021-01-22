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Боец ММА Тарасов поддержал Бузову после ее расставания с Давой

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Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов поддержал телеведущую и певицу Ольгу Бузову после болезненного расставания с Давидом Манукяном (Давой). Об этом 22 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Тарасов сказал, что в конфликтных ситуациях медийные люди часто «выносят сор из избы», а потом понимают, что не нужно было это делать. При этом он пожелал Бузовой счастья.

«Пусть всё у нее будет хорошо. Такое бывает, люди ругаются, всплеск эмоций, начинают делать глупости, начинаются выпады с обеих сторон», — сказал Тарасов.

Он также добавил, что у Бузовой явно были свои причины резко высказаться о Даве, но, так как он хорошо знаком с ним, он может сказать, что «парень он нормальный», а верить всему, что происходит в соцсетях, нельзя.

«Сегодня там любовь, завтра разлука, потом опять любовь», — отметил спортсмен.

Ранее в этот день певица обвинила своего бывшего бойфренда в издевательствах и избиениях. Она также написала на своей странице в Instagram «Нас больше нет» и попросила поклонников не задавать ей вопросов.

По ее словам, блогер Дава «творит странные и непонятные вещи».

Манукян разрыв пока не подтверждал.

Бузова и Манукян 8 января поженились на Мальдивах, сообщает «Газета.ру». Мальдивская церемония бракосочетания не имеет юридической силы в России.

Ранее стало известно, что блогер и боец ММА Артем Тарасов проведет поединок со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым в рамках уникального турнира, в котором примут участие не только профессиональные спортсмены, но и популярные блогеры. Тарасов заявил, что намерен одолеть Кокляева как физически, так и морально.

На турнире также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов с Айзеком Чилембой (Малави); бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов — с самбистом и бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым и скандально известный боец Вячеслав Дацик — с чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, вице-чемпионом К1 в Африканском регионе Тайсоном Дижоном.

Состязания пройдут в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля.

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