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Тарасов пообещал морально и физически одолеть Кокляева в бою

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Блогер и боец ММА Артем Тарасов заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева как морально, так и физически. Об этом в среду, 20 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Я не буду идти назад, я буду драться, я не умею по-другому. Ты можешь держать дистанцию, когда у тебя есть определенный скилл, у меня такого скилла нет. Я выйду и буду драться, пойду вперед. Моя задача не только выиграть, но и показать красивый бой. Если я выиграю, но буду от него бегать, это не для меня. Я хочу выйти нокаутировать его», — сказал Тарасов.

Он рассказал, что большинство своих боев выиграл в партере и это его сильная сторона. Вместе с тем предстоящий поединок пройдет по правилам бокса, поэтому Тарасов подтягивает на тренировках данный компонент.

«Естественно, я борец по жизни в принципе, я боец! Поэтому я готов драться с любым, где угодно и когда угодно в любом виде спорта», — отметил Тарасов. Он добавил, что попытается выиграть у своего соперника как морально, так и физически.

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

В тот же день Кокляев заявил, что для него поединок против Тарасова — это спорт, а для его соперника — только хайп. И грядущий бой, по словам тяжелоатлета, не будет для него последним в карьере.

Состязания пройдут в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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