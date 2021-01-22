Экономист спрогнозировал курс рубля к евро и доллару

Курс рубля в ближайшей перспективе будет оставаться на уровнях 71–73 в паре с долларом и около 90 за евро, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов 22 января.

Ранее в этот день курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднимался до 91,3225 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:20 мск. В последний раз курс евро находился выше 91 рубля 11 января 2021 года. Доллар к 14:20 мск дорожал до 74,9825 рубля.

«Доллар и евро выросли на торгах вследствие усиления санкционного давления со стороны США в отношении «Северного потока – 2», в результате чего из проекта вышли несколько европейских компаний», — сказал аналитик.

Также это реакция рынков на резолюцию Еврокомиссии, где предлагается ввести персональные санкции к ряду российских предпринимателей и представителей истеблишмента, а также рекомендация остановить строительство газопровода СП-2, подчеркнул Артем Тузов.

«Однако это колебание курса рубля наверняка окажется кратковременным и курс рубля вернется в стабильные рамки, чему будет способствовать рост нефтяных котировок и стремление сторон к взаимопониманию», — добавил специалист.

13 января рубль назвали самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

Так, цена на бигмак в США в январе 2021 года составляет в среднем $5,66, а в России — 135 рублей, что эквивалентно $1,81. Чтобы сэндвич имел одну и ту же стоимость, необходим курс доллара, который будет составлять 23,85 рубля. В реальности же этот показатель почти в три раза выше.