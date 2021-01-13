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The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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Рубль назвали самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака». Об этом сообщает журнал The Economist.

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Как уточняется, с помощью расчета специалисты определяют паритет покупательной способности (ППС) и «реальные» обменные курсы валют. Для этого авторы используют один продукт, который могут приобрести граждане большинства мировых государств, однако его стоимость в той или иной валюте различна.

При расчете используется гипотеза, согласно которой один и тот же товар имеет одну и ту же стоимость во всех странах. Если это не так, специалисты делают вывод о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.

Как написали авторы издания, цена на бигмак в США в январе 2021 года составляет в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей, что эквивалентно 1,81 доллара. Чтобы сэндвич имел одну и ту же стоимость, необходим курс доллара, который будет составлять 23,85 рубля. В реальности же этот показатель почти в три раза выше.

Данная ситуация свидетельствуют о том, что курс рубля занижен почти на 70%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — почти на 50%. Это делает рубль самой недооцененной валютой в мире.

Также заниженные курсы наблюдаются у гонконгского доллара и турецкой лиры.

Ранее в январе директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко дал прогноз на курс валют в новом году. Так, по его мнению, курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля.

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