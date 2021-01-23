С броней и без брони: учения Кантемировской дивизии

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Крупномасштабные учения гвардейской Кантемировской дивизии прошли на подмосковном полигоне Головеньки в Западном военном округе. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие танковых и мотострелковых частей в условиях современного боя. Подробности — в фотогалерее «Известий»