С броней и без брони: учения Кантемировской дивизии

Крупномасштабные учения гвардейской Кантемировской дивизии прошли на подмосковном полигоне Головеньки в Западном военном округе. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие танковых и мотострелковых частей в условиях современного боя. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В учениях принял участие заместитель министра обороны, Герой России Юнус-Бек Евкуров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Подразделения разведчиков отработали прохождение сложнейшей полосы препятствий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пулемет Калашникова — мощное оружие мотострелков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Отработке подлежат и приемы рукопашного боя, особенно важные в условиях современных военных действий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Разведчики должны уметь преодолевать полосу препятствий не только под защитой брони
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Снежный буран и плохая видимость не помешали выполнить поставленные задачи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Полоса препятствий «Тропа разведчика» состоит из более чем 30 естественных и искусственных преград
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Мотострелки успешно преодолели все преграды и вышли на боевые позиции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Подразделение мотострелков-разведчиков оценивает обстановку на условном поле боя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Танки Т-80У провели стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, на расстоянии от 1200 до 1800 метров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В условиях современного боя необходимо достигать максимальной сплоченности между солдатами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Т-80У — модифицированный основной танк семейства Т-80, состоит на вооружении с 1985 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пулеметчик ведет огонь по позициям условного противника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В распоряжении дивизии имеется собственный вододром для отработки подводного вождения и форсирования водных преград
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