АвтоВАЗ выпустил новую пятидверную версию Lada Niva Legend

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend, которая получила название Black.

Как сообщает 22 января пресс-служба бренда, новая версия отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.

Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость Lada Niva Legend Black — от 729 900 рублей. В состав комплектации входят кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал.

18 января сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти обновленную модель Vesta, которая получила приставку FL.

Модель получила светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.