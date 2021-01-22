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На МКС начали поиски еще одного места утечки воздуха

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В российском модуле Международной космической станции (МКС) ищут еще одно место утечки воздуха. Об этом в пятницу, 22 января, заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

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«Пока мы нашли одну [трещину], и под подозрением у нас еще одна. Еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле очень мощный такой микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Соловьев добавил, что общий размер негерметичного пространства сопоставим с отверстием, диаметр которого равен примерно 0,2 мм.

Ранее, 20 января, сообщалось, что была восстановлена работа российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. Разработчик системы, главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков заверял, что поломки не связаны с браком.

Однако в начале декабря система вновь вышла из строя. Тогда космонавт Рыжиков сообщал, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и по времени совпало с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». Включить «Электрон» не получилось.

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