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Ледники на Алтае начали таять в два раза быстрее из-за потепления

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Ледники на Алтае начали таять вдвое быстрее. Левый Актру в 2020 году потерял до 10 м высоты, сообщает телеканал «Известия». Ледник — один из маркеров глобального потепления в России. Повышение температуры стало самым значительным за 60 лет. Актру первым в Центральной Азии среагировал на изменения климата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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