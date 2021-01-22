Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля
Наука
Запуск модуля «Наука» к МКС перенесли на лето
Мир
Минск определится с участием в ДОН после уведомления от РФ о выходе
Экономика
Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free
Общество
В России выявили 21 513 новых случаев коронавируса
Общество
ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики
Общество
«Таврида» стала трассой федерального значения
Интернет
Центр кибербезопасности РФ предупредил об угрозе атак со стороны США
Армия
Россия поставит Мьянме ЗРК «Панцирь-С1» и беспилотники

В Госдуме выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возникшие сложности. Такое заявление в пятницу, 22 января, сделал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
Скорее всего, газопровод достроят в этом году, говорят эксперты

«Северный поток – 2» обязательно будет построен, все здравомыслящие люди это понимают», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам депутата, на первом этапе будут существовать препятствия, например амбиции ряда государств, желающих продвигать свои интересы или устанавливать геополитическое влияние, однако в результате проект будет завершен.

Завальный добавил, что уже решена основная проблема — технологическая возможность завершения строительства газопровода. Тем не менее, как он подчеркнул, сроки реализации проекта могут измениться.

Ранее в пятницу ряд экспертов в разговоре с «Известиями» заявили, что новые санкции США, а также угрозы Европарламента в отношении «Северного потока – 2» не приведут к срыву его строительства.

Накануне, 21 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» — «неуместное средство», такие меры являются неприемлемыми. Меркель добавила, что Берлин обсудит строительство газопровода с новой американской администрацией.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021