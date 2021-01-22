В Госдуме выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возникшие сложности. Такое заявление в пятницу, 22 января, сделал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Северный поток – 2» обязательно будет построен, все здравомыслящие люди это понимают», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам депутата, на первом этапе будут существовать препятствия, например амбиции ряда государств, желающих продвигать свои интересы или устанавливать геополитическое влияние, однако в результате проект будет завершен.

Завальный добавил, что уже решена основная проблема — технологическая возможность завершения строительства газопровода. Тем не менее, как он подчеркнул, сроки реализации проекта могут измениться.

Ранее в пятницу ряд экспертов в разговоре с «Известиями» заявили, что новые санкции США, а также угрозы Европарламента в отношении «Северного потока – 2» не приведут к срыву его строительства.

Накануне, 21 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» — «неуместное средство», такие меры являются неприемлемыми. Меркель добавила, что Берлин обсудит строительство газопровода с новой американской администрацией.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.