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МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Албании

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Москва сожалеет о высылке российского дипломата из Албании и оставляет за собой право ответа по принципу взаимности, заявил 22 января замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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«Воспринимаем это с большим сожалением, потому что это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — приводит «РИА Новости» его слова.

Грушко также напомнил об одном из главных принципов дипломатии — принципе взаимности.

Накануне Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева «из-за нарушения антикоронавирусных мер». В МИДе страны выразили надежду на то, что Москва с пониманием отнесется к этому решению, и подчеркнули, что Албания всегда стремится к укреплению дружеских отношений с Россией.

В посольстве РФ в Албании сочли обвинения в адрес российского дипломата необоснованными.

18 января МИД России объявил двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве персонами нон грата. Такие меры были приняты в ответ на высылку в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства РФ в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом».

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