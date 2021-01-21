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Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата

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Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева. Об этом 21 января сообщило агентство France Press со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Албании.

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«Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов», — заявили в МИД страны.

Албания выдворяет российского дипломата «из-за нарушения антикоронавирусных мер». В МИД страны выразили надежду на то, что Москва с пониманием отнесется к этому решению и подчеркнули, что Албания всегда стремится к укреплению дружеских отношений с Россией.

В посольстве РФ в Албании назвали обвинения в адрес российского дипломата необоснованными.

«Посольство России подтверждает получение соответствующей вербальной ноты от албанской стороны. Ознакомлены также с сообщением для прессы на эту тему, опубликованным МИД Албании. Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. МИД России проинформирован», — передает «РИА Новости».

18 января МИД России объявил двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве персонами нон грата. Такие меры были приняты в ответ на высылку в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом».

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