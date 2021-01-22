Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik в пятницу, 22 января, заявил, что для снижения риска заражения коронавирусом необходимо поддерживать чистоту воздуха в помещении, особенно там, где человек проводит много времени.

Так, наибольшее внимание, по словам Болибока, нужно уделять очищению от пыли спальни, тем самым очищая в ней воздух. Эксперт отметил, что в спальне человек проводит до 10 часов в сутки. В других помещениях человек может контролировать чистоту воздуха, проветривая или покинув их.

Именно грязный воздух, по его словам, повышает восприимчивость к инфекции, которая атакует легкие человека. Помимо этого, чистка воздуха нужна для того, чтобы защититься и от других респираторных заболеваний, пишет «Газета.ру».

17 января руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин назвал недосып фактором, который увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, включая коронавирус, на 250%. Медик подчеркнул, что сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью. Он пояснил, что норма сна для большинства людей составляет от семи до девяти часов.

4 декабря исследователи заявили, что заражение коронавирусом в ряде случаев предотвращает мелатонин. Также вещество помогает избежать развития последующего заболевания COVID-19. Исследователи уверены, что он может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины.