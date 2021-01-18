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Назван повышающий на 250% риск заражения коронавирусом фактор

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Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 17 января, назвал недосып фактором, который увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, включая коронавирус, на 250%.

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«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%», — рассказал Калинкин.

Медик подчеркнул, что сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью, пишет телеканал «360». Он пояснил, что норма сна для большинства людей составляет от семи до девяти часов, передает RT.

Качество сна можно улучшить, если ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, передает слова Калинкина НСН. Также специалист посоветовал отказаться от будильников и использовать световые гаджеты для пробуждения и регуляции циркадных ритмов.

9 января врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о новом способе укрепления иммунитета. По его словам, закаливание горла препятствует проникновению бактерий и вирусов, в том числе COVID-19.

Врач пояснил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова–Вальдейера, состоящее из гланд, аденоидов, язычной миндалины и трубных валиков. Если иммунитет этих тканей хороший, то инфекция будет быстро уничтожена. Для их закаливания можно рассасывать замороженные соки цитрусовых.

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