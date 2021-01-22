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Итальянский велосипедист проедет почти 3 тыс. км по зимней Якутии

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Итальянец Лоренцо Бароне, проехавший на велосипеде 64 тыс. километров в 43 странах мира и женившийся на россиянке, запланировал проехать по самой северной в мире дороге от Якутска до села Юрюнг-Хая в –45 градусов.

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В январе 2020 года 23-летний мужчина прилетел в Магадан и отправился на велосипеде до Якутска. Дорога заняла 52 дня, после чего он поехал в сторону Италии.

По пути итальянец решил заехать на Байкал, где встретился с Айгуль, с которой ранее познакомился в Instagram. Очное знакомство состоялось из-за пандемии: у россиянки в Петербурге закрылся вуз, а для велосипедиста закрылись границы его страны. Как пишет 21 января «РИА Новости», пара прошла пеший поход в 120 километров вокруг Байкала и поехала в Якутию, где родилась Айгуль.

В декабре Бароне решил проехать на север от Якутска до поселка Юрюнг-Хая. Проехать 2,7 тыс. километров по трассе «Анабар» ему пока мешают рекордные морозы нынешней зимы, так как при температуре за –50 у велосипеда лопаются шины.

Сам же велосипед представляет собой совершенно обычную стальную модель: разве что его пробег составляет уже 46–48 тыс. километров, рассказал Бароне журналистам. Для езды путешественник нанес на все движущиеся детали авиационную смазку.

По словам велосипедиста, разница в 10 градусов по сравнению с годом ранее не дает ему отправиться в путь. В настоящее время он ожидает потепления до –45.

В сентябре Ростуризм анонсировал создание веломаршрута Москва–Петербург. Протяженность маршрута составит 1150 км, путь велосипедистов пройдет через Торжок, Тверь, Старую Руссу, Гатчину и другие популярные туристические города.

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