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Культура
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена на октябрь

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена на октябрь

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Премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в очередной раз перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. Картина выйдет 8 октября 2021 года, сообщается в официальном аккаунте киноленты в Twitter.

Релиз фильма должен был состояться еще весной 2020 года, однако на фоне пандемии COVID-19 дату премьерного показа перенесли на ноябрь.

Позже киностудии MGM и Universal Pictures снова отложили выход фильма — до 2 апреля 2021 года.

Картина «Не время умирать» станет последней частью франшизы, в которой роль знаменитого агента британской разведки сыграет актер Дэниел Крэйг.

Трейлер фильма был презентован в сентябре 2020 года.

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