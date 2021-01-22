Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена на октябрь

Премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в очередной раз перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. Картина выйдет 8 октября 2021 года, сообщается в официальном аккаунте киноленты в Twitter.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

Релиз фильма должен был состояться еще весной 2020 года, однако на фоне пандемии COVID-19 дату премьерного показа перенесли на ноябрь.

Позже киностудии MGM и Universal Pictures снова отложили выход фильма — до 2 апреля 2021 года.

Картина «Не время умирать» станет последней частью франшизы, в которой роль знаменитого агента британской разведки сыграет актер Дэниел Крэйг.

Трейлер фильма был презентован в сентябре 2020 года.