Неизвестные осквернили Вечный огонь в Любляне

Вечный огонь у расположенного в Любляне памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, осквернили неизвестные. Об этом 21 января сообщили в посольстве России в Словении.

«В результате действий вандалов была повреждена газовая горелка, использовавшаяся для подачи топлива к монументу. Словенские правоохранительные органы уже проинформированы о случившемся, полиция начала расследование инцидента», — передает ТАСС.

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, был открыт на люблянском мемориальном кладбище Жале во время рабочего визита президента России Владимира Путина в 2016 году.

1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, информирует дипломатическое ведомство.

Ранее, 4 января, стало известно, что в Сербии задержали двух молодых людей, осквернивших 30 декабря памятник Вечный огонь, посвященный советским и югославским воинам-освободителям в Белграде.

В посольстве России в Белграде заявили, что это циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер.