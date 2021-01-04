Прямой эфир
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Мир
Протестующие на Украине перекрыли трассу из-за роста цен на доставку газа
Мир
В Сербии вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется 5 января
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Прошение об освобождении Ассанжа под залог суд рассмотрит 6 января
Общество
В театре рассказали о госпитализации заболевшего COVID-19 Басилашвили
Мир
Скончался бывший солист группы Children of Bodom Алекси Лайхо
Мир
МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Спорт
Экипаж Сотникова одержал победу на втором этапе ралли «Дакар»
Общество
Инвалидам предоставят право на бесплатное второе высшее образование

В Сербии задержали осквернивших Вечный огонь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сербии задержали двух молодых людей, осквернивших памятник Вечный огонь, посвященный советским и югославским воинам-освободителям в Белграде. Об этом в понедельник, 4 января, сообщило министерство внутренних дел страны.

Гордость класса: как остановить вандалов
Действующая статья Уголовного кодекса хулиганов не пугает

«Гражданин А.Р. 1998 года рождения и 17-летний юноша подозреваются в том, что залили памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью: «Освободители? Нет, никогда», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что они также подозреваются в том, что ранее повредили памятники в парке Калемегдан, которые исписали граффити с посланиями ненависти и нетерпимости.

В свою очередь министр внутренних дел Сербии Александр Вулин был поражен фактом, что совершившие это деяние люди молоды. По его словам, общество должно понять, что необходимо сделать, чтобы «зло фашизма не отравило больше ни одной юной души».

Инцидент с осквернением памятника Вечный огонь произошел 30 декабря. В посольстве России в Белграде тогда заявили, что это циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер.

В октябре памятник воинам Советской армии вандалы осквернили в центре болгарской столицы Софии. На надписи в основании стелы неизвестные нарисовали черные нацистские символы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020