В Сербии задержали осквернивших Вечный огонь

В Сербии задержали двух молодых людей, осквернивших памятник Вечный огонь, посвященный советским и югославским воинам-освободителям в Белграде. Об этом в понедельник, 4 января, сообщило министерство внутренних дел страны.

«Гражданин А.Р. 1998 года рождения и 17-летний юноша подозреваются в том, что залили памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью: «Освободители? Нет, никогда», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что они также подозреваются в том, что ранее повредили памятники в парке Калемегдан, которые исписали граффити с посланиями ненависти и нетерпимости.

В свою очередь министр внутренних дел Сербии Александр Вулин был поражен фактом, что совершившие это деяние люди молоды. По его словам, общество должно понять, что необходимо сделать, чтобы «зло фашизма не отравило больше ни одной юной души».

Инцидент с осквернением памятника Вечный огонь произошел 30 декабря. В посольстве России в Белграде тогда заявили, что это циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер.

В октябре памятник воинам Советской армии вандалы осквернили в центре болгарской столицы Софии. На надписи в основании стелы неизвестные нарисовали черные нацистские символы.