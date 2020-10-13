Памятник воинам Советской армии осквернили в Софии

Памятник воинам Советской армии вандалы осквернили в центре болгарской столицы Софии, сообщили в российской дипмиссии в стране 13 октября.

«Подтверждаем, что памятник Советской армии, который находится в Княжеской градине в центре Софии, осквернили. Отреагируем соответствующим образом», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».

На памятной надписи в основании стелы неизвестные нарисовали черные нацистские символы. Сейчас там уже ведутся восстановительные работы, отмечает ТАСС.

Это не первое нападение на стелу: ранее ее скульптуры раскрасили как героев американских комиксов. На головы памятникам надели маски, а само основание монумента разрисовывали различными символами и надписями, сообщал kp.ru.

Посольство РФ в Софии уже не раз направляло ноту протеста МИД Болгарии из-за подобных инцидентов.

В апреле посольство России в Болгарии проинформировало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича. Дипломаты выразили надежду, что власти города примут необходимые меры и приведут монумент в надлежащий вид, а виновных в совершении этого преступления найдут и накажут.

В российской дипмиссии тогда подчеркнули, что «глумление» над памятью воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашизма, выглядит «особенно циничным» в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В феврале также были повреждены скульптурные изображения советских воинов и элементы государственной символики СССР на могиле советских воинов в софийском квартале Лозенец.