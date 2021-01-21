Александра Гордона госпитализировали с подозрением на COVID-19

Телеведущий и писатель Александр Гордон госпитализирован c подозрением на коронавирус, сообщает в четверг, 21 января, РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, 56-летний Гордон был доставлен в одну из московских больниц. Телеведущий, как отметил источник, сдал положительный тест на COVID-19.

Решение о его госпитализации было принято из-за ухудшения самочувствия.

Ранее в этот же день сообщалось, что российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, специализирующуюся на лечении больных коронавирусом.

Позже он сообщил в Instagram, что чувствует себя хорошо и идет на поправку.