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КС Молдавии признал неконституционным особый статус русского языка

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Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык в стране является языком межнационального общения. Об этом стало известно в четверг, 21 января, после того, как соответствующее решение зачитала глава КС Домника Маноле.

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«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — приводит слова Маноле Ziarul de Garda.

Один из авторов обращения в КС депутат Октавиан Цыку заявил во время заседании суда, что принятый закон якобы дискриминирует молдаван, а также представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке. По его словам, законопроект не выносился на публичное обсуждение.

Кроме того, оппозиция полагает, что новый закон вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.

«Судьи <…> приняли решение после нескольких часов обсуждения, изучив уведомления, представленные депутатами Октавианом Кику, Дину Плынгэу и Марией Чобану», — говорится в сообщении Radio Chisinau.

16 декабря 2020 года парламент Молдавии утвердил в финальном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения. С его вступлением в силу госорганы должны были предоставлять гражданам информацию и на русском языке.

Спустя два дня молдавский Конституционный суд не удовлетворил иск лидера прорумынской Партии национального единства Октавиана Цыку с требованием отменить решение парламента о присвоении русскому языку статуса межнационального общения в стране. В суде объяснили, что такое решение было принято, поскольку заявитель представил недостаточно аргументов.

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