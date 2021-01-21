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На новом сайте МИД Украины возложили вину за холокост на советскую власть

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На сайте ukraine.ua, созданном министерством иностранных дел Украины для популяризации страны в мире, в числе преступлений советского режима указан холокост. На это в четверг, 21 января, обратил внимание украинский сайт «Страна.UA»

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Данная информация о холокосте и других преступлениях размещена на веб-ресурсе в разделе «История и истоки».

«До 1991 года украинцы жили под властью тоталитарного режима как составная часть коммунистического СССР. Это было тяжелое время с ужасными трагедиями и вызовами — насильственная коллективизация, геноцид-голодомор, Большой террор, холокост, депортации, ГУЛАГ, карательная психиатрия, советские военные интервенции, чернобыльская катастрофа и другие события, унесшие жизни миллионов украинцев», — говорится в тексте.

В январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. По его словам, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первой на себе почувствовала Польша.

Он также отметил, что такая поддержка позволила нацистам «запустить смертоносный маховик холокоста». Он подчеркнул, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Спустя несколько дней официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные высказывания аморальными и преступными.

Кроме того, эта речь подверглась критике в Кремле, где категорически не согласились с подобной точкой зрения. В свою очередь, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал речь президента Украины провалом спичрайтеров, а Зеленский, по его словам, «выставил себя идиотом».

Холокост — это преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.

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