В США временно приостановят депортацию

В США приостановят депортацию на 100 дней. Высылать перестанут только граждан отдельных категорий, передает телеканал «Известия». Сообщается, что такая мера якобы повысит качество работы министерства внутренней безопасности. Освободившиеся таким образом денежные ресурсы направят на решение других проблем в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.