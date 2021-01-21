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Названа стоимость самой доступной версии Porsche Taycan для России

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Немецкая компания Porsche в первом квартале 2021 года представит на российском рынке электрический седан Taycan в начальной комплектации. Его цена составляет 6 млн 580 тыс. рублей. Об этом 21 января сообщает «Автостат».

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Отмечается, что новая модель начального уровня имеет задний привод. Серийно автомобиль комплектуется батареей емкостью 79,2 кВт⋅ч. На заказ предлагается аккумулятор емкостью 93,4 кВт⋅ч. Запас хода в зависимости от батареи составляет до 431 км или до 484 км.

От 0 до 100 км/час Taycan в обоих вариантах исполнения разгоняется за 5,4 с. Максимальная скорость тоже одинаковая — 230 км/ч.

С помощью зарядного устройства за пять минут можно пополнить заряд батарей, чтобы проехать до 100 км.

21 декабря компания Porsche объявила о запуске сервиса аренды своих автомобилей в России. Программа называется Porsche Drive. Пока машины можно взять напрокат только в Москве, однако в дальнейшем сервис будет представлен и в других крупных городах страны.

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