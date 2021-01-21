В Москве смягчили часть введенных в городе из-за коронавируса ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 января, объявил о смягчении в столице ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге в четверг, 21 января.

Градоначальник отметил, что за последние семь дней ежедневный прирост новых случаев COVID-19 находится на уровне 2-4 тыс., что существенно ниже показателей в начале декабря. Более того, в городе также снизилось и число госпитализируемых с инфекцией до 1,2-1,3 тыс. человек ежедневно и свободными на сегодняшний день остаются свыше 9 тыс. коек.

«Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей», — подчеркнул мэр.

В связи с этим городские власти решили с 22 января вернуть колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Однако дистанционное обучение в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет продолжаться до 6 февраля в соответствии с решением Минобрнауки России.

Также с пятницы возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры столицы, в том числе разрешается проведение зрелищных массовых мероприятий, среди которых вставки, рекламные акции и развлекательные перфомансы. Вдобавок к этому, в театрах, кинотеатрах и концертных залах города максимальное количество зрителей будет увеличено с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Городские власти также приняли решение отменить ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, а также детских уголков и других мест присмотра за детьми. Однако они будут функционировать при условии, что число детей и взрослых, находящихся в этих объектах в одно и тоже время не должно превышать 50% их вместимости.

Вместе с этим требование о переводе 30% сотрудников организаций на удаленный режим работы в городе сохраняется, как и остаются действующие ограничения в режиме работы баров, дискотек, ресторанов, ночных клубов. Они по-прежнему не будут работать с 23.00 до 6.00.

«Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении Собянина.

При этом мэр отметил, что если граждане старшее 65 лет, а также москвичи, страдающие хроническими заболевания, сделали прививку от COVID-19, то их социальные карты разблокируют, и они снова смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

В заключении Собянин выразил надежду что эпидемиологическая ситуация в городе продолжит улучшаться и власти столицы смогут снять остающиеся ограничения.

«Залог успеха – активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом», — сказал он.

С 18 января московские школьники вернулись к очному обучению. При этом 14 января сообщалось, что при выявлении заболевшего COVID-19 школьника в Москве на дистанционное обучение будут переводить весь его класс.

В этот же день в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. При этом масштабная прививочная компания от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря, а в регионах — 15 декабря, но тогда прививались первой в мире и в России вакциной от инфекции «Спутник V», только определенные группы граждан.

В Москве по данным портала стопкоронавирус.рф на утро четверга выявлено 900 894 случая коронавируса, скончались 12 690 человек, выздоровел 752 651 пациент.