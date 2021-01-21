Офицер ВСУ поругался с украинской блогершей из-за России

Офицер украинской армии устроил скандал с Instagram-блогершей из Киева из-за видео в TikTok, в котором девушка между Украиной и Россией предпочла РФ.

На видео блогерша с ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера, который предлагал ей выбрать одну из двух названных им стран. Так, из пар Россия и США, Россия и Белоруссия девушка выбрала Россию. На предложение собеседника выбрать между Россией и Украиной она со смехом остановила свой выбор на первой стране.

На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан. Он назвал постыдными слова девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». Это заявление подхватили украинские радикалы, отметив, что видео снято на площади Независимости в Киеве.

Блогер в ответ назвала офицера «позором украинской армии», который хочет хайпа и воюет с мирным населением, пишет «Газета.ру». Она выразила намерение добиться в отношении него возбуждения уголовного дела и заявила, что подаст в суд с обвинением в организации ее травли в соцсетях.

Ранее в январе Instagram-блогер из Львова поздравила россиян с Новым годом. На слова девушки обратил внимание украинский радикал, с иронией отозвавшись о деятельности блогерши.