Украинскую блогершу травят за обращение к россиянам

Инстаграм-блогер из Львова поздравила россиян с Новым годом. На слова девушки обратил внимание украинский радикал, сообщает телеканал «Известия». Сергей Стерненко с иронией отозвался о деятельности Чистовой Александры. Активист был одним из руководителей «Правого сектора», деятельность этой организации запрещена в РФ, Стерненко отвечал за работу отделения в Одессе. Радикал проводил митинги против русского языка. Мужчина на Украине обвиняется в убийстве. В 2018 году Стерненко в Одессе зарезал Ивана Кузнецова. Момент расправы националист записывал на видео. Несмотря на то что он находится на Украине наказать радикала суд не может уже третий год. Сторонники Стерненко критикуют Чистову за любовь к России. Александра родилась во Львове блог свой ведёт на русском языке.

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