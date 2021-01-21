Сиделка перерезала горло пожилой женщине в центре Москвы

В Москве сиделка перерезала горло пожилой женщине, за которой ухаживала, она задержана, сообщает в среду, 10 января, РЕН ТВ.

Как пишет телеканал, преступление было совершено в квартире на Угловом переулке в центре столицы. Жертвой стала Ирина Кожина 1938-го года рождения, за ней ухаживала Гульчахра Айдарова, родившаяся в 1989-м году.

По предварительной версии, пенсионерка сделала замечание женщине, после чего она перерезала старушке горло. Правоохранители уже задержали сиделку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В октябре в Москве сотрудники полиции задержали сиделку, которая подозревается в систематических истязаниях 90-летней женщины.