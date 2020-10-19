Дело об истязании 90-летней пожилой женщины передали в столичный СК

Московские следователи инициировали вопрос о передаче им из полиции материалов дела об истязании сиделкой 90-летней пожилой женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова 19 октября.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по городу Москве», — цитирует Иванову «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось о заведении уголовного дела следователями ОМВД России по району Раменки города Москвы по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

В полицию с заявлением обратился 50-летний внук женщины с заявлением о возможных избиениях его бабушки сиделкой.

После проверки информация подтвердилась. Было установлено, что сиделка систематически избивала подопечную, которая ввиду тяжелого заболевания не могла попросить о помощи.

Дело было заведено по ст. 117 УК РФ «Истязание», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне жительница Челябинской области сообщила о том, что в COVID-отделении областной больницы пожилую женщину привязали к кровати и не оказывают ей медицинской помощи.

Она опубликовала видео, на котором запечатлена привязанная к кровати пожилая женщина. По словам автора видео, медики не лечили пациентку, а лишь поили ее водой один раз в день и «ждали, когда она умрет».