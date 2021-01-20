В жилом доме в Архангельске произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в жилом доме в Архангельске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 января на странице администрации города в социальной сети «Вконтакте».

«На Московском 43 к. 1 во втором подъезде произошел хлопок газа в квартире на восьмом этаже, эвакуированы 49 человек — из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовой службы — обследуют помещения и оборудование. По предварительной информации дом в порядке, пострадала межквартирная стена — не несущая», — говорится в сообщении.

Для эвакуированных жителей был предоставлен теплый автобус. В настоящий момент все они вернулись в свои квартиры. На место происшествия прибыли заместитель главы города по городскому хозяйству Владислав Шевцов и глава округа Майская горка Алексей Ганущенко. Прокуратура Архангельской области организовала проверку в связи со взрывом.

Ранее, 26 декабря, в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в результате чего погибла женщина. Инцидент произошел во время проведения ремонта. После взрыва в квартире начался пожар.