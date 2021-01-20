Посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших в Мадриде россиянах

Информации о россиянах, пострадавших в результате взрыва в Мадриде, не поступало. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба посольства России в Испании.

«Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», ― говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По данным СМИ, взрыв произошел в одном из домов в мадридском районе Пуэрта-де-Толедо ранее в этот день. Очевидцы рассказали о сильном повреждении здания. Горожане поделились в соцсетях фотографиями разрушенного в результате происшествия многоэтажного дома.

Как сообщил телеканал La Sexta NV, в результате происшествия пострадало не менее шести человек.

Согласно предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газа, пишет «Газета.ру».

По информации испанской полиции, в результате взрыва погибло несколько человек. Также уточнялось, что была обрушена большая часть здания, в котором и произошло ЧП.