Несколько человек погибли при взрыве в Мадриде

Минимум два человека стали жертвами взрыва в Мадриде. Об этом в среду, 20 января, сообщила радиостанция Cadena SER.

По данным спасателей, в результате происшествия была обрушена большая часть здания, в котором и произошел взрыв. Имеются пострадавшие, их число уточняется. Кроме того, известно, что в зоне взрыва работают девять пожарных расчетов и 11 подразделений спасательной службы.

По данным радиостанции, взрыв прогремел 20 января на площади Пуэрта-де-Толедо, здание, в котором произошло ЧП, принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома. По данным El Mundo, в здании произошел взрыв газа, согласно предварительному заключению. В результате происшествия пострадали три верхних этажа многоэтажного здания на улице Толедо, передает El Pais. Сообщалось также о шести пострадавших.

Судя по фотографиям, опубликованным местными жителями в социальных сетях, в результате взрыва пострадало несколько этажей здания, недалеко от дома престарелых и школы Ла Палома.

14 января на объекте поставщика автокомпонентов TWC, расположенном на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь на севере Китая, прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще семеро получили травмы.

11 января сообщалось, что более 20 человек оказались заблокированы в результате взрыва на золотодобывающей шахте на востоке Китая. Взрыв произошел на шахте в городском уезде Цися в округе Яньтай провинции Шаньдун.