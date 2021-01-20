Шесть человек пострадали при взрыве в Мадриде

Не менее шести человек пострадали в результате взрыва в центре Мадрида в Испании в среду. По предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщает телеканал La Sexta TV со ссылкой на очевидцев 20 января.

Экстренные службы испанской столицы подтвердили наличие пострадавших из-за взрыва, но не уточнили их число. Людям оказывается помощь.

«Взрыв произошел по адресу: улица Толедо, 98. Сотрудники «скорой» оказывают помощь пострадавшим. Пожарные работают над тем, чтобы обезопасить территорию», — написала в своем Twitter служба спасения Мадрида.

Источники телеканала в полиции заявили, что в результате хлопка также пострадали четыре этажа здания, в котором произошло ЧП.

На месте трагедии работают пожарные, местная и национальная полиция и службы экстренной помощи.

Рядом со зданием, где произошел взрыв, находится дом престарелых, среди его постояльцев жертв нет, людей эвакуировали, отмечает газета Le Pais. Недалеко от дома также находится церковь Ла Палома.

Собеседники телеканала заявили, что, согласно предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Такую же версию приводит и газета El Mundo.

По данным СМИ, взрыв произошел в одном из домов в мадридском районе Пуэрта-де-Толедо ранее в среду. Очевидцы рассказали о сильном повреждении здания. Горожане поделились в соцсетях фотографиями разрушенного в результате происшествия многоэтажного дома.