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Названо условие повторного заражения COVID-19 при наличии антител

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Наличие антител не спасает от повторного заражения COVID-19. Такой вывод сделали китайские ученые в исследовании, опубликованном в журнале National Science Review.

Троянский Cov: ученые объяснили феномен повторного заражения
Они выдвинули гипотезу, что коронавирус «прячется» во внеклеточных пузырьках, а затем выходит наружу

Медработники выявили вторичные случаи коронавируса у 273 находящихся под наблюдением пациентов. Они установили, что повторное заражение произошло из-за наличия нового варианта вируса SARS-CoV-2 с другой генетической структурой. При этом время между выздоровлением и повторным заражением составляло 19–57 суток.

Данное явление объясняется нехваткой Т-клеточного ответа на патоген. Кроме того, повторное заболевание не всегда является более легким, чем первый случай.

Ранее в этот день сообщалось, что ученые из Медицинского центра Университета Раш в США создали новое лекарство, которое предотвращает появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. Открытие может стать новым подходом к предотвращению заражения SARS-CoV-2 и защите пациентов, болеющих COVID-19, от проблем с дыханием и сердечных заболеваний.

Исследователи отмечают, что, несмотря на появление вакцины, коронавирус может развиться в сезонное заболевание наподобие гриппа. Они призвали разработать препараты, снижающие вызываемое этой инфекцией воспаление и предотвращающие нарушение функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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