В Renault рассказали о новых моделях для России

До 2025 года французский автопроизводитель Renault представит в России пять новинок. Об этом 20 января сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на представителей бренда.

Так, сначала в России появится новое поколение популярного кроссовера Duster. Продажи модели стартуют в I квартале 2021 года. Кроме того, в 2021 году компания обещает запустить несколько спецверсий существующих моделей.

«До 2025 года Renault планирует запустить еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в другие сегменты и запустить новую модель C-класса», — сообщил генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.

Топ-менеджер не раскрыл информацию о новинках, но на вопрос о перспективах в России европейских моделей, таких как Renault Clio и Megane, он заявил, что их продажи вряд ли будут большими без локализации в России.

Также, по словам Яна Птачека, компания рассматривает возможность запуска электромобилей в России.

13 ноября стало известно, что производство обновленного кроссовера Renault Duster на заводе «Рено Россия» в Москве начнется осенью 2021 года.