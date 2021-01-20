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Жилые дома и соцобъекты остались без отопления в Челябинске

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В Металлургическом районе Челябинска 19 января случилась серьезная коммунальная авария. Без отопления остались 39 жилых домов, два детских сада, три школы, сообщили в пресс-службе мэрии. К проверке обстоятельств инцидента уже подключилась прокуратура.

Работы по устранению аварии ведет муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»), передает ИА «Ура.ру».

В Челябинской области подъезд дома превратился в «ледяную пещеру»

Подключить дома и соцучреждения к теплу обещают до 22 часов. Аварию активно обсуждают местные жители в соцсетях.

Прокуратура Металлургического района начала проверку по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии. По ее итогам будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения на территории Челябинска.

Ранее ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук отметил, что отключение тепла в морозы показывает, в каком «запущенном виде» находится система отопления в регионах. По его словам, капитальные ремонты сетей нужно проводить через 25 лет, но этого не делается.

В ноябре 2020 года Народный фронт опубликовал данные по итогам мониторинга состояния теплоизоляции труб отопления. Обнажены оказались тысячи километров теплотрасс. Это приводит к потерям тепла: неизолированные трубы отапливают улицу, а в квартирах холодно.

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