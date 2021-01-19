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В Челябинской области подъезд дома превратился в «ледяную пещеру»

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Жители общежития в Чебаркуле Челябинской области добиваются от властей расселения своего аварийного дома. С наступлением холодов подъезд здания превратился в ледяную пещеру, пишет 19 января kp.ru.

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Отмечается, что общежитию по улице Электростальской больше 50-ти лет. Несмотря на то что для дома это не так много, жильцы опасаются за свои жизни: подъезд и подвал остались без дверей, осыпается фундамент, проводка сожжена, а потолок и пол — в дырах.

Кроме этого, несколько лет назад в здании рухнул лестничный пролет, а этой зимой все вымерзло настолько, что подъезд дома превратился в ледяную пещеру.

При этом несколько месяцев вокруг общежития идут споры — сносить или ремонтировать. Летом после очередного прорыва трубы, а также привлечения внимания к проблеме общественников прокуратура вынесла мэрии Чебаркуля представление о ремонте дома.

В городской администрации отметили, что о проблеме знают давно, но о сносе здания не может быть и речи. Там рассказали, что большинство жильцов общежития не платят за коммунальные услуги, в том числе взносы на капремонт.

Теперь жильцам дома предстоит встреча с представителями администрации, для того чтобы решить, что делать дальше.

15 января сообщалось, что в 2021 году в Башкортостане планируют расселить около 7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры и дома получат около 450 семей.

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