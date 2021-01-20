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Число подписчиков Netflix преодолело отметку в 200 млн
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Число подписчиков Netflix преодолело отметку в 200 млн

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Число платных подписчиков американского сервиса потокового вещания Netflix впервые превысило 200 млн и составило 203,7 млн человек. об этом в среду, 20 января, сообщает газета The Times со ссылкой на данные компании.

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Отмечается, что в IV квартале 2020 года число тех, кто оформил платную подписку на сервис, увеличилось на 8,5 млн, а за весь прошлый год у Netflix появилось 37 млн новых клиентов.

Согласно данным, компания за 2020 год получила выручку в почти $25 млрд, что на $4,84 млрд больше, чем за 2019 год. Чистая же прибыл Netflix выросла с $1,87 млрд до $2,76 млрд.

Как сообщает издание Variety, после новости о количестве подписчиков сервиса акции компании взлетели на 13% по итогам торгов 19 января. Кроме того, выручка Netflix в четвертом квартале выросла на 21,5% и составила $6,64 млрд.

Подчеркивается, что в этот период на сервисе вышел четвертый сезон сериала «Корона», рассказывающий о жизни королевы Великобритании Елизаветы II и членов ее семьи, который увеличил общее число зрителей проекта до 100 млн. Также в четвертом квартале 2020 года вышел мини-сериал «Ход королевы», который за первые 28 дней посмотрели 62 млн пользователей Netflix.

Ранее, 12 января, в пресс-службе компании рассказали, что Netflix в 2021 году собирается каждую неделю выпускать по новому фильму. 6 января Variety спрогнозировало, что сериал «Бриджертоны» может войти в пятерку самых популярных оригинальных проектов сервиса Netflix.

В декабре издание Huffington Post составило список из восьми лучших сериалов, вышедших на стриминговом сервисе Netflix в 2020 году. В первую очередь автор статьи называет мини-сериал «Ход королевы» повествующий о сироте Элизабет, которая в приюте открывает для себя игру в шахматы и постепенно становится знаменитым гроссмейстером.

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