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Netflix пообещал еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году
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Netflix пообещал еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году

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Сервис потокового вещания Netflix собирается в текущем году каждую неделю выпускать по новому фильму. Об этом сообщается 12 января в опубликованном пресс-релизе сервиса.

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«Мы начинаем 2021 год с размахом. В этом году список удивит и порадует киноманов со всего мира фильмами отмеченных наградами режиссеров, в том числе Джейн Кэмпион [c фильмом] The Power of the Dog, Паоло Соррентино [с лентой] Hand of God и Адама Маккея [c картиной] Don’t Look Up. <...> Netflix будет представлять вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд», — говорится в заявлении.

Netflix, в свою очередь, раскрыл имена актеров, которые сыграют в анонсированных сервисом фильмах. В этом списке оказались, в частности, Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Дуэйн Джонсон, Идрис Эльба, Мерил Стрип, Зендая, Дженнифер Лоуренс, Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Гал Гадот и многие другие.

На прошлой неделе издание Variety спрогнозировало, что сериал «Бриджертоны» может войти в пятерку самых популярных оригинальных проектов сервиса Netflix.

В декабре издание Huffington Post составило список из восьми лучших сериалов, вышедших на стриминговом сервисе Netflix в 2020 году. В первую очередь автор статьи называет мини-сериал «Ход королевы» повествующий о сироте Элизабет, которая в приюте открывает для себя игру в шахматы и постепенно становится знаменитым гроссмейстером.

В ноябре стало известно, что режиссер Дэвид Финчер заключил четырехгодичный контракт с Netflix, пишет «Газета.ру».

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