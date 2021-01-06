Сериалу «Бриджертоны» спрогнозировали рекордные показатели на Netflix

Сериал «Бриджертоны» может войти в пятерку самых популярных оригинальных проектов сервиса Netflix, сообщило 4 января издание Variety.

По прогнозам платформы, сериал, премьеры которого состоялась 25 декабря, за месяц посмотрят более 63 млн зарегистрированных пользователей.

Отмечается, что на данный момент шоу лидирует в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах.

Ранее стриминговый сервис изменил систему подсчета просмотров: отныне просмотр засчитывается, если пользователь просмотрел минимум две минуты шоу.

При этом самым просматриваемым релизом Netflix стал фильм Джорджа Клуни «Полночное небо», который за четыре недели посмотрели с 72 млн аккаунтов.

Среди других популярных дебютов платформы мини-сериал «Ход королевы» («Ферзевый гамбит») с 62 млн просмотрами за месяц и приквел фильма «Пролетая над гнездом кукушки» о медсестре Милдред Рэтчед «Сестра Рэтчед» (48 млн).