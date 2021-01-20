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Минфин РФ выделит 100 млрд рублей на поддержку регионов в 2021 году

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Региональные власти увеличили расходы в 2020 году из-за распространения пандемии COVID-19. Бюджеты регионов в прошлом году выполнены с дефицитом 707 млрд рублей. На поддержку регионов будет выделено 100 млрд рублей. Об этом сообщила в среду, 20 января, пресс-служба Министерства финансов РФ.

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«В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. Исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов», — говорится в сообщении.

Все социальные обязательства государства будут выполнены, указали в ведомстве. Кроме того, отмечается, что доходы регионов России в 2020 году увеличились на 10%. У 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов.

«В течение года федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн рублей, до 3,7 трлн рублей. В период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике. Так, в 2020 году они увеличились на 15%: в частности, на оплату труда рост составил 15%, на капвложения — 10%», — следует из пресс-релиза.

Отмечается, что большая часть дефицита в регионах профинансирована за счет свободных остатков на счетах субъектов РФ, еще 31% — за счет предоставленных бюджетных кредитов.

В этот же день, 20 января, сообщалось, что, по данным Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, большая часть регионов РФ закончила 2020 год с дефицитом бюджета. Дефицит зафиксирован у 58 из 85 регионов. Отмечается, что причинами снижения доходов бюджетов стали пандемия COVID-19 и спад цен на нефть.

В конце июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил выделить еще 100 млрд рублей на поддержку регионов. В начале декабря шесть регионов получили более 50% от общей суммы третьего транша антикризисной поддержки из федерального центра. Полный пакет составил 80 млрд рублей.

В конце декабря правительство РФ направило более 2,5 млрд рублей на поддержку трех регионов.

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