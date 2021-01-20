Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Мир
Пушилин назвал ключевые аспекты для прекращения конфликта в Донбассе
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Британский штамм коронавируса выявили уже в 60 странах
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Мир
Роухани назвали условие выполнения Ираном положений ядерной сделки

Почти 70% регионов РФ завершили 2020 год с дефицитом бюджета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая часть регионов РФ закончили 2020 год с дефицитом бюджета. Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, оказавшиеся в распоряжении РБК.

Малыми силами: Россия выйдет из кризиса с низким дефицитом бюджета
Объем государственных расходов на поддержку экономики будет значительно сокращен

Как уточняется, совокупный дефицит бюджетов составил 762,2 млрд рублей, что составило 5% от совокупного объема доходов их бюджетов.

Дефицит зафиксирован у 58 из 85 регионов (почти 70%), наивысшие значения по отношению к доходам наблюдаются в Кемеровской (–21%) и Тюменской областях (–20%), Удмуртской Республике (–16%), Ямало-Ненецком автономном округе (–14%), Республике Башкортостан (–14%) 14%) и Архангельской области (–14%).

Причиной снижения доходов бюджетов стала пандемия коронавирусной инфекции и спад цен на нефть, говорится в материале. Кроме того, регионы были вынуждены добавить новую статью расходов — социальная поддержка граждан и антикризисные меры.

Как утверждает главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич, экономика бы не перенесла повторных карантинных ограничений, поскольку уже в октябре 2020 года почти в половине регионов был зарегистрирован сильный дефицит бюджета. Причем впервые за многие годы он наблюдался в Москве.

Накануне, 19 января, стало известно, что бюджет на национальные проекты в России в 2020 году исполнен на 97,4%. Расходы составили 2149,1 млрд рублей.

8 января «Известия» писали, что для большинства отраслей российской экономики минувший год оказался одним из самых тяжелых с начала века. Спад оказался близким к рекордному в промышленности и сфере услуг. Единственный сектор, достигший значительного роста по сравнению с предыдущими годами, — аграрный. Урожай оказался одним из лучших в истории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021