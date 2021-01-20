Почти 70% регионов РФ завершили 2020 год с дефицитом бюджета

Большая часть регионов РФ закончили 2020 год с дефицитом бюджета. Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, оказавшиеся в распоряжении РБК.

Как уточняется, совокупный дефицит бюджетов составил 762,2 млрд рублей, что составило 5% от совокупного объема доходов их бюджетов.

Дефицит зафиксирован у 58 из 85 регионов (почти 70%), наивысшие значения по отношению к доходам наблюдаются в Кемеровской (–21%) и Тюменской областях (–20%), Удмуртской Республике (–16%), Ямало-Ненецком автономном округе (–14%), Республике Башкортостан (–14%) 14%) и Архангельской области (–14%).

Причиной снижения доходов бюджетов стала пандемия коронавирусной инфекции и спад цен на нефть, говорится в материале. Кроме того, регионы были вынуждены добавить новую статью расходов — социальная поддержка граждан и антикризисные меры.

Как утверждает главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич, экономика бы не перенесла повторных карантинных ограничений, поскольку уже в октябре 2020 года почти в половине регионов был зарегистрирован сильный дефицит бюджета. Причем впервые за многие годы он наблюдался в Москве.

Накануне, 19 января, стало известно, что бюджет на национальные проекты в России в 2020 году исполнен на 97,4%. Расходы составили 2149,1 млрд рублей.

8 января «Известия» писали, что для большинства отраслей российской экономики минувший год оказался одним из самых тяжелых с начала века. Спад оказался близким к рекордному в промышленности и сфере услуг. Единственный сектор, достигший значительного роста по сравнению с предыдущими годами, — аграрный. Урожай оказался одним из лучших в истории.