Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19

Минздрав получил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — от Центра имени Чумакова, сообщил 20 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов.

«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук», — сказал он.

По словам министра, в настоящий момент документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации.

«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — заключил Мурашко.

Исследования препарата под названием «КовиВак» должны завершиться уже к середине февраля. Вакцина была получена классическим методом, то есть на основе инактивированного вируса. Использование препарата позволит организму лучше распознавать коронавирус и при контакте с ним включать защитные механизмы.

При этом для создания препарата использовали цельный вирус, а не только фрагмент генома, что обеспечивает эффективность прививки против любых мутаций SARS-CoV-2. Еще одним плюсом вакцины такого типа является возможность ее использования для иммунизации самых уязвимых групп — детей и пожилых с хроническими заболеваниями.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

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